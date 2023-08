Usa: incidente con scuolabus in Ohio, uno studente morto e 23 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente è morto, e altri 23 sono rimasti feriti, a seguito dello schianto di uno scuolabus in Ohio, avvenuto dopo la collisione con una Honda Odyssey sulla Route 41, nel comune di German Township. La polizia ha comunicato che gli altri 23 studenti sono stati portati in ospedale, e uno sarebbe in pericolo di vita. Secondo le forze dell’ordine, lo scuolabus è uscito di strada dopo essere stato colpito dall’automobile, ribaltandosi. (Was)