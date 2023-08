Niger: ambasciatrice Usa ad Algeri, visita ministro Esteri a Washington "molto importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Algeria Elizabeth Moore Aubin ha definito "molto importante" la recente visita del ministro degli Esteri Ahmed Attaf a Washington. La diplomatica ha dichiarato in un'intervista al canale televisivo "El Nahar" che la visita ha offerto l'opportunità ai ministri Attaf e all'omologo Blinken di discutere diverse questioni, tra cui la situazione nel Sahel e gli sviluppi in corso in Niger. L'ambasciatrice ha sottolineato l'importanza di ricorrere al dialogo politico a Niamey, sottolineando che "l'Algeria è un partner cruciale per il Niger in quanto paese vicino che comprende bene la situazione". Moore Aubin ha quindi insistito sulla necessità di incoraggiare le autorità nigerine a ricorrere al dialogo politico per il ritorno all'ordine costituzionale, affermando che "Washington apprezza molto la posizione dell'Algeria e continuerà a consultarla su questa questione così importante".(Ala)