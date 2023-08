Usa: Biden su maltempo, personale Fema già inviato in Texas, a Porto Rico e nelle Isole Vergini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta continuando a lavorare per garantire una risposta rapida ed efficace agli eventi meteorologici estremi che si stanno verificando in diverse aree del Paese, sempre più aggravati dal cambiamento climatico. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, affermando che “la mia amministrazione continua a prendere provvedimenti per rafforzare la capacità di risposta del Paese, con l’avvicinarsi del picco della stagione degli uragani”. Il presidente Usa ha aggiunto di essere stato aggiornato sulla tempesta tropicale Harold e sul suo possibile impatto del Texas meridionale, sottolineando di avere già fatto mobilitare il personale dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema). Una misura analoga è stata presa anche per Porto Rico e per le Isole Vergini statunitensi, in vista della tempesta tropicale Franklin. (Was)