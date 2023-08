Mobilità: Ronzulli (FI), bene decreto governo su caro voli, no far west

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro voli è una vergogna ed è stato un far west. “Va bene il mercato ma la concorrenza deve essere leale, se non lo è il governo bene ha fatto ad intervenire con questo decreto". Così Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, ospite a “In Onda Estate” su La7. “È impensabile prendere un aereo dalla Sicilia per raggiungere 'il continente' e pagarlo quanto un volo intercontinentale. Il governo proprio per questo ha varato un decreto mirato a bloccare l'algoritmo ed è stato addirittura accusato di non rispettare il mercato. Vedremo adesso come andrà a finire con la commissione europea”, ha aggiunto. (Rin)