- Complimenti a Gianmarco Tamberi, campione del mondo nel salto in alto e orgoglio italiano. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ci ha fatto sognare alle Olimpiadi di Tokyo e regalato in passato altre grandi emozioni. E anche oggi, ai Mondiali di Atletica a Budapest, ha saltato più in alto di tutti conquistando l'oro”, aggiunge. (Rin)