Brasile: Eletrobras incarica Morgan Stanley per vendita centrali termoelettriche (2)

- Il piano della Eletrobras è diventare un punto di riferimento nell'energia pulita, eliminando così le matrici inquinanti. Per questo il mese scorso, aveva informato che avrebbe avviato la dismissione degli asset con pesanti impatti sull'ambiente. In una nota inviata a "Valor", la compagnia ha dichiarato che "l'iniziativa è in linea con il Piano strategico 2023-2027 e mira a realizzare il piano di decarbonizzazione, la semplificazione della struttura societaria e la ristrutturazione del portafoglio asset, rafforzando obiettivi ambientali e sociali". (Brb)