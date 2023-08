Medio Oriente: delegazione Fmi conclude visita a Gaza, condizioni economiche “scoraggianti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso una visita in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, per valutare il contesto e gli ultimi sviluppi economici. I rappresentanti del Fondo, riferisce una nota, hanno incontrato il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh, e il ministro delle Finanze, Shukry Bishara, oltre ad alcuni funzionari governativi israeliani e ai rappresentanti della comunità imprenditoriale palestinese. La capa della delegazione, Kerstin Gerling, ha affermato che le prospettive economiche palestinesi rimangono “scoraggianti, alla luce dell’instabilità politica e della mancanza di un contesto di sicurezza adeguato”. Questa situazione, acuita da una crescita insoddisfacente sul piano regionale, sta “aggravando sempre più le difficoltà registrate dalla domanda e dall’offerta”. La crescita economica, attestatasi al 3,9 per cento nel 2022, dovrebbe diminuire ai tre punti percentuali nel quest’anno, e le previsioni del Fondo indicano una riduzione del reddito pro capite nel medio termine. “La crisi fiscale continua, a causa di regolamentazioni mai riviste, e ostacola la fornitura efficace di servizi anche basilari”, ha continuato, sottolineando la mancanza di un sostegno adeguato da parte della comunità internazionale, nonostante un settore bancario che “rimane resiliente”. La Gerling ha poi auspicato un maggiore coordinamento tra l’Autorità nazionale palestinese, Israele e la comunità internazionale, per garantire il progresso economico della regione e avviare un processo di riforma. (Was)