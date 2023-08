Natalità: Roccella, coinvolgere tutti soggetti in campo per frenare inverno demografico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un’azione di governo incisiva, trasversale e compatta. “Serve un coinvolgimento di tutti i soggetti in campo. Solo se riusciremo ad ottenere questo coinvolgimento riusciremo a frenare l’inverno demografico”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo all’incontro “Demografia e natalità” al Meeting di Rimini. “Non vogliamo che avere figli sia un sacrificio, una rinuncia, ma una libertà possibile, una gioia e una felicità in più”, ha aggiunto. (Rin)