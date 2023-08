Migranti: Conte, da Meloni e Salvini silenzio ignominioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’agenzia di stampa ci ha informato oggi che Meloni e Salvini si sono incontrati l’altro giorno in masseria, qui in Puglia, ma non hanno parlato di manovra di bilancio. “Avranno almeno parlato di immigrazione? Perché il loro silenzio, su questo tema, è davvero ignominioso”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Vi ricordate quando, negli anni scorsi, ci hanno bombardato dai loro social, anche decine di volte nello stesso giorno, con il pericolo dell’invasione del Paese sotto il peso degli sbarchi, della sostituzione etnica e della perdita dell’identità nazionale? Ricordate quando rincorrevano qualsiasi episodio di cronaca nera che coinvolgesse un immigrato per denunciare il collasso della sicurezza? Oggi - sottolinea Conte - ignorano il problema. Fischiettano indifferenti. L’uno parla del ponte sullo stretto, l’altra ragiona della fatica di governare il Paese dall’ottovolante di Chigi. E l’immigrazione? Solo quando si è proprio costretti. Come quando, a ridosso del naufragio di Cutro, il governo tenne un Consiglio dei ministri straordinario in loco, seguito da una conferenza stampa in cui la Presidente Meloni parlò confusamente, dimostrando di non essersi neppure informata sulla sequela di tragici eventi che costò la vita a oltre 180 migranti. Fu allora che la Presidente Meloni, con voce tonitruante, annunciò la determinazione a perseguire gli scafisti lungo ‘tutto il globo terracqueo’". (segue) (Rin)