Usa: minacce di morte a Trump e al figlio Barron, arrestata una donna a Chicago

- Una donna di Chicago è stata arrestata dopo essere stata accusata di aver inviato minacce di morte all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e al figlio 17enne Barron. Stando agli atti giudiziari, la 41enne Tracy Marie Fiorenza è stata denunciata alle autorità federali dopo che avrebbe inviato una email alla scuola frequentata da Barron Trump, affermando di voler “sparare in faccia” al presidente e al figlio “alla prima occasione”. In una seconda mail, risalente al mese di giugno, la donna avrebbe scritto di voler “piazzare un proiettile nella loro testa, e sarà legittima difesa”. Nel documento si afferma che la 41enne avrebbe confermato di aver volontariamente scritto e inviato le email dalla sua casa di Plainfield, in Illinois. La donna è accusata di aver minacciato di uccidere una persona per via telematica. Se condannata, rischia fino a cinque anni di carcere. (Was)