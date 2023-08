Argentina: da Banca mondiale e interamericana finanziamento per 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino e candidato alla presidenza per Uniti per la Patria (Up), Sergio Massa, ha annunciato che la Banca mondiale (Bm) e la Banca interamericana di sviluppo (Bid) concederanno al Paese ulteriori finanziamenti per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa da Washington. Massa ha spiegato che la Bm finanzierà un programma di sicurezza alimentare per 450 milioni di dollari e un altro per il prefinanziamento di esportazioni e importazioni per le micro, piccole e medie imprese (Pymes) per 200 milioni di dollari. La Bid apporterà 650 milioni di dollari per l'ammodernamento della diga di Salto Grande - "che amplierà la sua capacità e ridurrà l'impronta di carbonio", ha detto Massa -, per la costruzione di un ponte che collegherà le province di Chaco e Corrientes e un finanziamento che aumenterà "le esportazioni in termini di 'economia della conoscenza'". "Il processo di accumulo delle riserve continuerà, ma senza rallentare l'attività", ha affermato il ministro. "L'obiettivo è continuare ad accumulare riserve nell'anno più tragico per l'economia argentina a causa dell'impatto della siccità", ha osservato.(Abu)