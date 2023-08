Zimbabwe: domani le presidenziali, Usa chiedono elezioni trasparenti e condannano violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto a tutti gli attori presenti in Zimbabwe di garantire un processo elettorale libero, trasparente e pacifico, in vista delle presidenziali in programma per domani. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha affermato in una nota che i cittadini dello Zimbabwe “meritano di poter scegliere il proprio futuro senza aver paura di possibili ripercussioni, nel rispetto della Costituzione: il rispetto del diritto di voto e dei valori democratici è l’unica via per la pace e la prosperità”. Miller ha poi espresso la preoccupazione delle autorità di Washington per i recenti episodi di violenza nei giorni che hanno preceduto le elezioni, criticando anche l’approvazione di “alcune leggi lesive dei diritti umani e della libertà sancita dalla Costituzione del Paese”. (Was)