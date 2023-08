Brasile: governo annuncia investimenti per ampliare servizio internet 4G e 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero delle Comunicazioni è impegnato a rendere disponibili alla società questi servizi di qualità il prima possibile. Per l'ampliamento del 5G c'è un programma di aste da rispettare, ma stiamo costruendo un percorso insieme agli operatori per anticipare queste consegne. L'obiettivo fissato per la prima metà del 2023 è stato raggiunto prima della scadenza e oltre il 30 per cento dei municipi brasiliani è già pronto per l'installazione dell'infrastruttura 5G", ha affermato il ministro Juscelino Filho. (segue) (Brb)