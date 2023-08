Natalità: Roccella, in Italia siamo all’anno zero per politiche famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia siamo sostanzialmente all’anno zero per politiche per la natalità, la famiglia e le pari opportunità. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo all’incontro “Demografia e natalità” al Meeting di Rimini. “La questione del calo demografico investe ormai tutto il mondo”, ha sottolineato Roccella, che ha aggiunto: “L’unico provvedimento strutturale alla fine della scorsa legislatura è stato l’assegno unico”, che questo governo difende. (Rin)