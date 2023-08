Pakistan: funivia bloccata, salvati tutti gli otto passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati tratti in salvo tutti gli otto passeggeri, sei bambini e due adulti, della cabina di una funivia rimasta bloccata a centinaia di metri d’altezza a Battagram, nello Stato pachistano del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha dichiarato il premier ad interim Anwaar ul Haq Kakar. “Sono sollevato nel sapere che tutti i bambini sono stati salvati con successo e sono in sicurezza. Ottimo lavoro di squadra da parte dell’esercito, dei dipartimenti di soccorso, dell’amministrazione distrettuale e della popolazione locale”, ha affermato in una dichiarazione pubblicata su X. I soccorsi sono iniziati martedì mattina, ora locale, dopo che sei bambini e due insegnanti che stavano andando a scuola nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa sono rimasti bloccati quando che uno dei cavi della cabina si è spezzato, lasciandoli bloccati a circa 900 piedi sopra una valle. (Inn)