San Marino: Congresso di Stato, con Salvini piena condivisione su temi affrontati

23 luglio 2021

- Dai colloqui con il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, emerge una convinta condivisione sui temi affrontati. È quanto rende noto il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino. Trasporti, viabilità, approvvigionamento energetico al centro del dialogo – riferisce una nota – con i segretari di Stato agli Esteri, alle Finanze e al Lavoro con il vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano, il senatore Matteo Salvini. Colloqui che hanno consentito di entrare nel merito di una serie di aspetti sui quali l’alto esponente del governo italiano ha assicurato la volontà di portare la voce della Repubblica all’interno dell’esecutivo. Importante il rapporto della Repubblica con l’Unione europea e i suoi sviluppi che si annunciano imminenti; il tema delle infrastrutture di comune utilità; i collegamenti viari, primo fra tutti la superstrada Rimini San Marino e le potenzialità dell’aeroporto internazionale “Federico Fellini”. Affrontato il punto che riguarda l’energia elettrica, per la quale è auspicato un protocollo d’intesa, come pure l’approvvigionamento idrico e la collaborazione con gli enti confinanti. (segue) (Com)