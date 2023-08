Usa: ex capo di gabinetto di Trump chiede al tribunale di bloccare il suo arresto in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, ha chiesto al tribunale di impedire il suo arresto da parte delle autorità della contea di Fulton, in Georgia, per evitare di costituirsi dopo essere stato incriminato insieme all’ex presidente Donald Trump, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. In un documento depositato oggi, Meadows ha accusato la procuratrice distrettuale della contea, Fani Willis, di volerlo arrestare prima dell’udienza in programma per lunedì prossimo, durante la quale sarà deciso se trasferire il caso ad un tribunale federale. Una richiesta, questa, avanzata dallo staff legale dell’ex capo di gabinetto di Trump, per tentare di far cadere le accuse mosse contro di lui. “La procuratrice Willis ha detto chiaramente che intende arrestare Mark Meadows prima dell’udienza in programma per lunedì, rifiutando la ragionevole richiesta di aspettare fino a tale data”, si legge nel documento. Gli avvocati hanno anche allegato una mail inviata dalla Willis, in cui la procuratrice scrive di voler “avviare la procedura” alle 12:30 locali di venerdì (le 18:30 italiane). (Was)