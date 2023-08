Usa: sindacato dei Teamsters ratifica contratto di lavoro con Ups, evitato lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei Teamsters ha ratificato un contratto di lavoro quinquennale con Ups, il colosso statunitense delle spedizioni internazionali, ponendo fine al rischio di uno sciopero su scala nazionale che avrebbe coinvolto centinaia di migliaia di lavoratori. Il sindacato ha annunciato che l’accordo, raggiunto il 25 luglio, è stato approvato con l’86 per cento di voti a favore. “È il contratto migliore nella storia di Ups: così è come i lavoratori devono essere pagati e tutelati, e società come Amazon dovrebbero prendere esempio”, ha commentato in una nota il presidente del sindacato, Sean O’Brien. (Was)