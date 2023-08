Governo: Santanchè, nessuna azienda Visibilia a rischio fallimento, non ci può essere bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è nessuna azienda di Visibilia che può fallire. “Quando non c’è fallimento, non ci può essere bancarotta. Non partecipo a questo processo mediatico”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite a “Filorosso” su Rai 3, in riferimento all’inchiesta per bancarotta e falso in bilancio nei confronti del gruppo Visibilia. “Sono sicura che la magistratura farà quello che deve fare, sono tranquilla. Ci rivedremo a settembre, qualcuno dovrà chiedere scusa”, ha aggiunto. (Rin)