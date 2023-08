Brasile: ex presidente Bolsonaro si sottopone a intervento estetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è sottoposto a un intervento estetico di "armonizzazione orofacciale", procedura eseguita su dentatura, viso e bocca, in una clinica della capitale dello stato di Goias, Goiania. Lo ha riferito il dentista, Rildo Lasmar, divulgando le foto del prima e dopo dell'aspetto dell'ex capo dello stato su Istagram. "Un sorriso davvero speciale, un sorriso per ogni storia. Le proporzioni ideali e lo studio del viso sono fondamentali per il risultato armonico tra il sorriso e il viso", ha affermato il medico nella pubblicazione.(Brb)