Brasile: polizia federale convoca Bolsonaro per interrogatorio su divulgazione 'fake news'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe condiviso un documento falso contenente attacchi al sistema elettorale in un gruppo della piattaforma di messaggistica WhatsApp. Per questo motivo la Polizia federale del Brasile ha convocato per un interrogatorio l'ex presidente Jair Bolsonaro. Secondo quanto stabilito, l'ex capo dello stato sarà sentito il prossimo 31 agosto. Il documento contro Bolsonaro è emerso questa mattina in occasione della conclusione della prima parte dell'inchiesta a carico di sei degli otto imprenditori brasiliani finiti nel mirino della giustizia ad agosto dello scorso anno sospettati di voler organizzare un colpo di stato nel caso di sconfitta alle elezioni di Bolsonaro e della conseguente elezione del candidato Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)