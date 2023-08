Serbia: Jeremic (Ns), abbandono di Aleksic brutta notizia per opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare serbo (Ns), Vuk Jeremic, ha affermato che l'abbandono del partito da parte del suo vicepresidente Miroslav Aleksic e di altri 263 membri, "rappresenta un passo indietro per tutti coloro che pensano che solo un'opposizione unita può mettere in pericolo questo regime corrotto". Jeremic ha aggiunto che questa "non è una buona notizia per l'opposizione e per i cittadini che sperano che le proteste contro la violenza portino a una scossa o a un cambio di governo alle prossime elezioni". Lo riporta la stampa di Belgrado. Il presidente del Partito popolare ha quindi spiegato che "ciò che ha portato all'attrito sono state le grandi differenze politiche su questioni importanti". "Il culmine è stato quando la maggioranza del partito ha deciso di lottare istituzionalmente contro il piano europeo sul Kosovo e ha annunciato che questa deve essere la nostra priorità, senza però", ha aggiunto Jeremic, "ricevere l'entusiasmo di una parte della direzione". (segue) (Seb)