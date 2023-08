© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia resterà un fornitore affidabile di cibo per l’Africa. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, in un video indirizzato ai partecipanti al forum imprenditoriale dei Paesi Brics. I negoziati per la consegna gratuita di 25 mila-50 mila tonnellate di cereali dalla Russia a sei Paesi africani sono nella fase finale, ha aggiunto Putin. (Rum)