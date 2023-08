© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato vicino il villaggio di Kayadere, nel distretto di Canakkale, in Turchia, portando le autorità locali a disporre la chiusura del traffico nello Stretto dei Dardanelli in senso nord-sud. Lo riferisce l’agenzia statale “Anadolu”, secondo cui non si registrerebbero al momento vittime per l’incendio. (Tua)