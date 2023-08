Messico: primarie presidenziali, corsa a due per il candidato delle opposizioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ebrard potrebbe da parte sua godere del fatto di essere considerato un fedele interprete della linea politica del presidente, anche se secondo i sondaggi, un nome con grandi possibilità di vittoria è quello l'attuale sindaco della capitale, Claudia Sheinbaum. Questa risulta in vantaggio nelle diverse inchieste elaborate dai media, forte soprattutto di una immagine di innovazione creatasi con la gestione di Città del Messico. Sheinbaum non ha ancora sciolto la riserva, e rimane l'incognita se deciderà o meno di presentarsi. Altro nome "pesante" dello schieramento governativo, che al pari della sindaca non ha formalizzato l'intenzione di correre, è quello del ministro dell'Interno Augusto Adan Lopez. Si parla poi di Ricardo Monreal, il capogruppo di Morena al Senato, autentico alfiere del presidente nell'emiciclo. C'è quindi il senatore del Partito Verde, Manuel Velasco e Fernanez Norona, esponente del Pt dimesso dal ruolo di deputato. (Mec)