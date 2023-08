Viterbo: tentano di rapinare connazionali, tre uomini denunciati e tre espulsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre denunce e tre espulsioni dal territorio nazionale per una tentata rapina tra cittadini tunisini. Nei giardini pubblici della zona periferica del “peep” di Tarquinia stazionano da tempo diversi stranieri di origine nordafricana che bivaccano sulle panchine dove spesso trascorrono anche le ore notturne. La scorsa notte due trentenni di nazionalità tunisina hanno bloccato due loro connazionali appena maggiorenni, intimandogli prima di dargli i soldi che avevano in tasca e poi i loro telefonini. I due giovani hanno poi raccontato agli investigatori che, nonostante un grosso coltello puntato alla gola, sono riusciti a fuggire grazie alla loro agilità, nascondendosi tra i cespugli di un giardino vicino. Impauriti i due ragazzi hanno chiamato il numero unico di Emergenza 112 e sul posto è arrivata una pattuglia del commissariato di Tarquinia. Durante una rapida battuta nelle zone di bivacco e tramite le descrizioni fornite dalle vittime, i tre aggressori sono stati rintracciati all’interno di un ex ristorante, ormai chiuso da parecchi anni, dove si erano nascosti forzando il pannello della porta d’ingresso. (segue) (Rer)