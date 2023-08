Pnrr: Fitto, governo deve correre una maratona, non i 100 metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono impegnato nel processo di inspirare ed espirare, zen, per evitare polemiche. “Considero un errore per un maratoneta correre i 100 metri e io so che il governo deve correre una maratona e arrivare fino in fondo”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell’evento “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “Le polemiche e gli scontri dell'immediato poi i fatti si incaricano di smentirli. Noi dobbiamo arrivare in fondo, che è giugno 2026. Noi abbiamo proposto modifiche fino alla decima rata, è un lavoro che ha una visione complessiva", ha aggiunto. (Rin)