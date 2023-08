Governo: Fitto, Francia e Germania i più sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il termine sovranista è legato alla difesa dell'interesse nazionale, "non ho trovato fra quello francese e quello tedesco un governo più sovranista di loro". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell’evento “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “Sono molto bravi, giustamente, a difendere i loro interessi nazionali. Non vedo quale sia il peccato mortale nel difendere gli interessi del nostro Paese nella dinamica europea, in modo intelligente. Questo mi sembra che sia un approccio corretto che Giorgia Meloni ha avuto fin dal primo momento", ha aggiunto. (Rin)