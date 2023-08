Migranti: Conte, da Meloni e Salvini silenzio ignominioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa è successo da allora? È successo - spiega Conte - che lo scorso aprile la presidente Meloni - la stessa che dall’opposizione mi insultava perché in pandemia avevo dichiarato lo stato di emergenza - ha dichiarato l’emergenza per l’immigrazione, per la prima volta nella nostra storia. Ma la situazione è via via peggiorata e siamo ormai a livello di record negativi. 130 mila sono i migranti giunti in Italia da quando si è insediato il governo Meloni, più del doppio rispetto all’anno precedente. I rimpatri sono pressoché insignificanti: circa 2.500. Appena una settimana fa Papa Francesco ha richiamato la tragedia dei duemila migranti naufragati nel Mar Mediterraneo da inizio dell’anno. Di fatto l’Italia è diventata il più grande hotspot europeo, completamente al collasso, con un miserabile scaricabile sulle spalle dei sindaci chiamati a gestire in solitudine l’accoglienza. La presidente Meloni è andata più volte in Tunisia, rimediando un accordo che non ha affatto arrestato i flussi migratori. Tutt’altro. In Europa, non è riuscita a ottenere nulla per l’Italia, ma anzi ha sfiorato il paradosso difendendo i suoi amici polacchi e ungheresi che si oppongono a qualsiasi accordo di redistribuzione che valga ad alleggerire il peso che grava sul nostro Paese. Dove è finita tutta la grancassa mediatica che alimentava le dichiarazioni di esponenti di maggioranza che pressoché tutti i giorni ci parlavano di barchini e barconi, rimpatri e sicurezza? Fingono tutti distrazione e indifferenza". (segue) (Rin)