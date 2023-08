Migranti: Conte, da Meloni e Salvini silenzio ignominioso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ho sempre detto - prosegue il leader M5s - anche quando avevo responsabilità di governo: il problema dell’immigrazione è complesso e non può essere affrontato a colpi di finto sovranismo, secondo logiche demagogiche. È un problema molto serio, che impone di distinguere il soccorso dall’accoglienza, la dimensione esterna da quella interna, quella nazionale da quella europea e internazionale. Non può essere affrontato secondo lo schema manicheo di chi vuole costruire ponti per tutti e di chi vuole opporre muri a tutti. Non si può pensare di risolverlo accollando solo all’Italia il peso di una indiscriminata accoglienza. Ma è certo indegno prendere in giro i cittadini soffiando sulle loro paure ed ergendosi a paladini di nostre mitiche radici identitarie, quando poi si offrono soluzioni inapplicabili come quella del blocco navale. Ho sempre sostenuto che bisogna lavorare seriamente alle politiche per una effettiva integrazione che preservi il nostro senso di comunità, che chi non ha diritto di ricevere protezione deve essere immediatamente rimpatriato, che chi rimane sul nostro suolo deve rispettare le nostre leggi, che il problema della sicurezza deve essere una priorità per tutti. Insomma, ci sono molti modi per affrontare tutto questo. Un modo sicuramente inaccettabile, che sfiora la viltà, è quello che ci propongono adesso Meloni e Salvini, che fischiettano indifferenti dopo avere chiesto voti ai cittadini prospettando soluzioni fallimentari". (Rin)