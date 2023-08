Brasile: Lula, tutti i Paesi Brics dovrebbero entrare nel consiglio di sicurezza dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i paesi che compongono il blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) dovrebbero diventare membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Unsc). Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un'intervista sui canali istituzionali della presidenza a margine della sua partecipazione al vertice dei capi di stato e di governo del Brics, in corso a Johannesburg, in Sudafrica "Dobbiamo convincere Russia e Cina che Brasile, Sudafrica e India possono entrare a far parte del Consiglio di sicurezza", ha detto. (segue) (Brb)