Brasile: Lula, tutti i Paesi Brics dovrebbero entrare nel consiglio di sicurezza dell'Onu (2)

- In un altro passaggio dell'intervista Lula ha anche evidenziato l'importanza dell'ingresso di nuovi membri nel blocco. "A breve apriremo le discussioni per valutare l'ingresso di nuovi paesi nel blocco, ovviamente dobbiamo cercare un punto di accordo tra tutti gli attuali membri altrimenti, se non c'è un certo impegno da parte di tutti, diventa difficile. Stiamo costruendo questo consenso. Credo che da questo incontro possa emergere qualcosa di molto importante sull'ingresso di nuovi Paesi. Io personalmente sono favorevole all'ingresso di diversi paesi, perché questo ci renderebbe forti". (Brb)