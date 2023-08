Croazia: ministero Interno, inviata a polizia greca informazioni relative ai nostri tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno croato ha riferito di aver inviato alla polizia greca, in data 4 agosto, tutte le informazioni sulla sicurezza relative ai tifosi croati che avrebbero potuto recarsi in Grecia per assistere alla partita di andata del turno preliminare di Champions League tra la squadra greca dell'Aek Atene e quella croata della Dinamo Zagabria. "Il 4 agosto 2023, la polizia croata ha consegnato alla polizia greca, ma anche alla polizia di altri Paesi che si trovano sulla stessa rotta, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia e Kosovo tutte le informazioni sulla sicurezza raccolte relative ai tifosi, attraverso i canali internazionali dell'Europol e di Interpol", si legge nel comunicato del ministero rilanciato dall'agenzia di stampa "Hina". La nota aggiunge che la polizia di ciascun Paese valuta poi "separatamente come agire in relazione alle informazioni fornite". (segue) (Seb)