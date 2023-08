Egitto-Serbia: presidente Al Sisi incontra ministro Difesa Vucevic, focus su cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due avevano discusso, in particolare, della possibilità di organizzare viaggi di studio in Egitto, presso la storica e prestigiosa università di Al Azhar, per studenti musulmani serbi. Inoltre, hanno stabilito per i capi della comunità musulmana in Serbia l’opportunità di essere invitati alle conferenze di argomento religioso in Egitto. Si ricorda, infine, che l’ex presidente della Repubblica egiziana, Mohammed Morsi, esponente della Fratellanza musulmana, aveva dedicato, di contro, particolare attenzione al Kosovo, riconoscendone l’indipendenza nel 2013. Non appena giunto al potere, invece, Al Sisi aveva revocato tale riconoscimento, astenendosi, nel 2015, durante le votazioni sull’ammissione di Pristina come Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco). (Cae)