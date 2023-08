Grecia-Croazia: scontri tra tifosi violenti mettono a repentaglio le relazioni tra Atene e Zagabria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale scoppio di una crisi tra Atene e Zagabria continuerà a restare in primo piano almeno fino al 21 e 22 agosto, quando si svolgerà una cena di lavoro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e i leader di Slovenia, Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldova, Bulgaria e Romania. In occasione del viaggio nel Paese ellenico, il premier croato Plenkovic dovrebbe tenere incontri bilaterali separati sia con l’omologa Sakellaropoulou che con il premier Mitsotakis. I buoni rapporti fra Atene e Zagabria sono frutto anche dell'appartenenza dei rispettivi primi ministri, Kyriakos Mitsotakis e Andrej Plenkovic - rispettivamente esponenti di Nuova democrazia e Unione democratica croata (Hdz) - al Partito popolare europeo (Ppe). Per questo motivo, anche nell’ottica delle prossime elezioni europee in programma nel giugno del 2024, risulta quantomeno improbabile pensare che le relazioni bilaterali tra la Grecia e la Croazia possano essere compromesse dalle conseguenze degli scontri tra tifoserie di calcio, senza arrivare a un chiarimento utile a stemperare le tensioni. (Gra)