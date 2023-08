Montenegro: Zivkovic (Dps), presidente serbo "mette pressioni" per formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic "sta mettendo pressione" al leader del movimento Europe Now (Pes) Milojko Spajic, a cui è stato affidato il compito di formare il nuovo governo del Paese, affinché faccia entrare nell'esecutivo la coalizione per il Futuro del Montenegro (Zbcg). Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico dei socialisti (Dps), Danijel Zivkovic, secondo cui le dichiarazioni del presidente della Serbia stanno diventando "sempre più frequenti" con l'avvicinarsi della formazione del nuovo governo montenegrino. "Sappiamo per conto di chi e per quali interessi parla (Vucic)", ha sottolineato Zivkovic, aggiungendo che "non è la prima volta che il presidente serbo interferisce in questioni interne in Montenegro". La coalizione filo-serba Zbcg sostiene l'annullamento del riconoscimento del Kosovo, il ritiro del Paese dalla Nato e la revoca delle sanzioni contro la Russia. A proposito della situazione politica in divenire in Montenegro, Vucic ha affermato che sebbene quasi "un 30 per cento" di serbi viva nel Paese confinante, la comunità internazionale "chiede a noi di stare zitti" e di "non pretendere nulla". "Sono pronti a dare quello che vogliono agli albanesi della Macedonia del Nord con il 24 per cento. E i serbi in Montenegro non possono ottenere nulla con il 30 per cento" ha detto il capo dello Stato serbo. "Che ci facciano tacere non è realistico", ha aggiunto Vucic. (Seb)