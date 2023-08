Kosovo: Kfor, militari statunitensi si addestreranno a Polac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni il contingente statunitense assegnato al Kfor Regional Command East condurrà un'attività aviotrasportata in un campo aperto nei pressi di Polac, nel comune di Mitrovica Sud. Come si legge in un comunicato, l'attività di salto di linea statico coinvolgerà paracadutisti della 'Guardia Nazionale degli Stati Uniti ed elicotteri statunitensi dell'aviazione della Bondsteel Task Force al fine di mantenere capacità specifiche delle unità aviotrasportate. Per motivi di sicurezza, è previsto che il traffico sulla strada adiacente all'area di addestramento venga interrotto periodicamente durante l'evento di formazione. (Alt)