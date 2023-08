Pnrr: Fitto, non comprendo polemiche, mi saresti aspettato ringraziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr, "le polemiche non le comprendo, mi sarei aspettato un ringraziamento per l'azione che il governo sta facendo". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell’evento “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “Il governo sta riorganizzando e mettendo in ordine le questioni del Pnrr, lo fa con spirito costruttivo e in piena sintonia con la Commissione europea. Abbiamo risolto le questioni della terza e quarta rata. Abbiamo lavorato seriamente, l'Italia percepirà queste due rate entro la fine di questo anno, parliamo di 35 miliardi di euro”, ha aggiunto. (Rin)