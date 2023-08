Energia: Usa, governo approva progetto eolico offshore nelle acque del Rhode Island

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha approvato un nuovo progetto per la produzione di energia eolica a largo delle coste del Rhode Island. In una nota, il dipartimento dell’Interno ha spiegato che il progetto Revolution Wind sarà costruito a circa 15 miglia nautiche a Sud-Est della città di Point Judith, e che avrà una capacità produttiva pari a circa 700 megawatt. Si tratta del quarto progetto annunciato dal governo federale nel campo della produzione di energia eolica, dopo iniziative analoghe in Massachusetts, New York e New Jersey. L’amministrazione Biden intende incrementare la capacità produttiva nazionale di energia eolica offshore di 30 gigawatt entro la fine del decennio, nel quadro degli sforzi per tagliare le emissioni di gas serra entro il 2030. “Sono più fiduciosa che mai per quanto riguarda il raggiungimento di questo obiettivo: il dipartimento sta continuando a lavorare per garantire la transizione energetica del Paese e la produzione di energia pulita per fare fronte alla crisi climatica, creando al contempo posti di lavoro per le famiglie”, ha commentato la segretaria all’Interno, Deb Haaland. (Was)