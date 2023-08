Brics: Putin, superati Paesi del G7 in termini di parità di potere di acquisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nazioni del blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno superato quelle del G7 in termini di parità di potere di acquisto. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo tramite un video messaggio al forum economico dei Paesi Brics. “Le previsioni per il 2023 sono del 31,5 per cento contro il 30”, ha detto Putin. In totale, ha proseguito il presidente russo, la quota di Pil globale dei Paesi Brics è del 26 per cento. (Rum)