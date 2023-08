Cutugno: Coldiretti, ha interpretato per primo ritorno interesse italiani a vita rurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toto Cutugno, “con voglio andare a vivere in campagna, ha interpretato per primo nella canzone il ritorno dell'interesse degli italiani per la vita rurale dopo che per decenni era stata considerata sinonimo di arretratezza e disagio”. Lo ha affermato la Coldiretti nell'esprimere cordoglio per la scomparsa di Toto Cutugno, che ha contribuito a far apprezzare i valori dell'agricoltura e della vita di paese. “Un artista popolare che con il suo impegno – ha concluso la Coldiretti – ha aiutato ad amare le radici nazionali e a farle conoscere anche all'estero”. (Rin)