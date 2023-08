Usa: Trump scherza dopo incriminazione in Georgia, pensano che possa fuggire in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scherzato sui suoi profili social dopo che le autorità della contea di Fulton, in Georgia, hanno fissato una cauzione da 200 mila dollari a seguito della sua incriminazione, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che la procuratrice della contea, Fani Willis, ha “insistito” per fissare una cauzione. “Evidentemente pensano che io possa fuggire, magari in Russia da Vladimir Putin: probabilmente non potrei viaggiare con il mio aereo privato, ma con un volo di linea sarebbe possibile, nessuno mi riconoscerebbe”, ha scritto scherzosamente. L’ex presidente dovrebbe costituirsi alle autorità della Georgia nella giornata di giovedì 24 agosto, dopo che nei suoi confronti sono stati avanzati 13 capi d’accusa per racket, cospirazione e tentativo di influenzare funzionari pubblici. (Was)