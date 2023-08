Brics: Putin, in atto processo irreversibile di de-dollarizzazione tra i Paesi del blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso del dollaro statunitense negli scambi tra i Paesi Brics sta diminuendo, poiché ci si sta spostando verso le valute nazionali in un “processo irreversibile di de-dollarizzazione”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo con un video messaggio al vertice Brics in Sudafrica. "La quota delle operazioni di esportazione e importazione in dollari Usa all’interno dei Brics è in calo. L'anno scorso era solo del 28,7 per cento e infatti questo vertice discuterà nei dettagli l'intera gamma di questioni relative alla transizione alle valute nazionali in tutti i settori della cooperazione economica tra le nostre cinque nazioni", ha osservato Putin, secondo cui la nuova banca per lo sviluppo dei Paesi Brics, "che è già diventata un’alternativa credibile alle esistenti istituzioni di sviluppo occidentali, ha un ruolo importante da svolgere in questi sforzi". (Rum)