Messico: primarie presidenziali, corsa a due per il candidato delle opposizioni

- Saranno le senatrici Beatriz Paredes, del progressista Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), e Xochitl Galvez, iscritta al gruppo del conservatore Partito di azione nazionale (Pan), a contendersi la candidatura per la presidenza del Messico a nome delle principali opposizioni al governo del presidente, Andres Manuel Lopez Obrador. Dalla contesa, che si scioglierà il 3 settembre, si è infatti sfilato Santiago Creel, deputato del Pan che aveva raggiunto la fase finale del processo messo a punto dalla coalizione "Fronte ampio per il Messico". I suoi voti, dovrebbero confluire sul nome di Galvez, che nel corso delle ultime settimane aveva perso consensi nei confronti della senatrice del Pri. "Dò a Xochtil Galvez il mio totale appoggio per rappresentare il Fronte ampio, lo faccio con il pieno convincimento che è il mio dovere, perché la politica è un'attività che obbliga", ha scritto Creel sui propri profili sociali. Il deputato, segnalano i media, potrebbe entrare direttamente nella squadra che accompagnerà Galvez nella corsa alla presidenza. (segue) (Mec)