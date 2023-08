Messico: primarie presidenziali, corsa a due per il candidato delle opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 settembre si conoscerà invece il nome del candidato alla presidenza del Messico per conto della coalizione oggi al governo, che fa capo al partito Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) e che comprende anche il Partito del lavoro (Pt) e i Verdi (Pv). L'alfiere di Morena e soci, estratto da un lotto presumibilmente di sei candidati, sarà il vincitore di un sondaggio interno che si svolgerà dal 28 agosto al 3 settembre. Il candidato, che dovrà comunque adeguarsi a particolari regole di condotta, avrà il supporto del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, forte di un grande seguito popolare, ma cui la Costituzione impedisce di presentarsi per un nuovo mandato. I possibili aspiranti alla presidenza, che sostengono la campagna elettorale interna dal 19 giugno al 27 agosto, sono chiamati a non rompere l'unità della coalizione e garantire il sostegno a chiunque sarà il vincitore. Per poter concorrere, i candidati hanno dovuto rinunciare agli incarichi pubblici che esercitavano. Il regolamento stabilisce inoltre che nessuno degli iscritti a Morena, con un carico elettivo pubblico attivo, potrà sostenere apertamente uno dei candidati. I possibili aspiranti alla presidenza sono quattro per il partito Morena e uno ciascuno per Pt e Verdi. (segue) (Mec)