Messico: primarie presidenziali, corsa a due per il candidato delle opposizioni (5)

- Tra i nomi più gettonati c'è quello di Marcelo Ebrard, che ha rinunciato al ruolo di ministro degli Esteri. Decisione presa con "il proposito di dedicarmi in pieno, con allegria e impegno a difendere il progetto che porta avanti il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador in tutto il Paese". Si tratta di portare avanti "le politiche e i progressi della 'Quarta Trasformazione'", ha detto Ebrard rimandando all'ambiziosa agenda di riforme messe in campo dal presidente, centrate su una lotta serrata agli sprechi e sulla redistribuzione delle risorse in favore dei più deboli. Un insieme di programmi e valori che il ministro uscente vorrà spendere "non solo nella guida del Messico ma anche nell'animo e nella coscienza dei messicani". (segue) (Mec)