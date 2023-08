Viterbo: tentano di rapinare connazionali, tre uomini denunciati e tre espulsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tunisini sono stati fermati e accompagnati in commissariato dove sono stati sottoposti alle procedure di identificazione e poi denunciati in stato di libertà per tentata rapina e introduzione abusiva nell’edificio. Dagli accertamenti è emerso che non sono risultati in regola con il permesso di soggiorno tre di loro, uno dei quali risultava destinatario di un provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale. Dopo aver ottenuto il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, i tre tunisini sono stati accompagnati presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma per essere poi espulsi dal territorio nazionale. (Rer)