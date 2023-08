© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti ci dicono che per aumentare la natalità, bisogna intervenire sul secondo figlio. “Proporrò nella prossima finanziaria un pacchetto di facilitazioni per il secondo figlio”. Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo all’incontro “Demografia e natalità” al Meeting di Rimini. (Rin)