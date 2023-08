Russia: Putin, nel 2022 nostra economia è divenuta una delle prime cinque al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è entrata tra le prime cinque maggiori economie al mondo nel 2022, nonostante le previsioni pessimistiche, e ha superato la Germania in termini di parità di potere d’acquisto e volume economico. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. "Nonostante, francamente, le previsioni pessimistiche che sono state fatte - e che talvolta vengono ancora ascoltate da alcuni esperti, principalmente occidentali, ovviamente - la Russia entro la fine del 2022 è entrata nelle prime cinque maggiori economie del mondo", ha spiegato Putin. Secondo la Banca Mondiale, ha proseguito il presidente, la Federazione Russa "ha superato la Repubblica Federale Tedesca in termini di parità di potere d'acquisto, in termini di volume economico". Il capo dello Stato ha aggiunto che questo è uno degli indicatori più importanti per l'economia nazionale. (Rum)