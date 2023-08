Natalità: Mantovano, è la sfida più importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida più importante del governo è quella della natalità, che è più importante dell’approvvigionamento energetico, delle riforme istituzionali, della regolamentazione delle migrazioni, perché un corpo sociale che rinuncia a mettere al mondo bambini mostra di non avere speranza nel futuro. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Cosa sta cambiando in Italia?”. Mantovano ha spiegato che si tratta di “una sfida da affrontare in modo serio, indicando un percorso per tappe che metta insieme le energie culturali, politiche e prepolitiche, e accantoni slogan facili”. “Ci sono stati segnali concreti nella legge di Bilancio, ci sono nella delega fiscale”, ha proseguito, chiarendo che quello del governo è un “approccio sussidiario”, che “non significa la sostituzione dello Stato alla famiglia ma il mettere la famiglia nelle condizioni di svolgere al meglio i propri compiti”. “L’inverno demografico – ha concluso Mantovano – è l’elemento di maggiore crisi dell’Italia di oggi, ma 'crisi' nel senso che gli conferisce Papa Francesco, per cui può avere sviluppi positivi se diventa occasione per recuperare slancio”. (Rin)